"La meraviglia Calhanoglu ha regalato a San Siro la giocata perla del primo tempo, l’apertura da destra a sinistra per Dimarco, nell’azione che ha portato al quasi gol di Thuram, anticipato da Bremer. Un lancio visionario, che ha tracciato il confine tra i due. Non sappiamo se Locatelli servirà mai la stessa palla, la questione è un’altra: per riuscirvi avrebbe bisogno di una squadra non rannicchiata, ma distesa bene".