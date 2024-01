GdS – Inter campione d’inverno? Ad Appiano Gentile ci sarebbero sorrisi contenuti

"La Juve potrebbe giocare meglio? Certamente. Giocando meglio, avrebbe più punti in classifica? No. La controprova non c’è, ma la sua forza è l’organizzazione difensiva e cambiare qualcosa adesso sarebbe un errore. Allegri cercherà di aggiungere il meraviglioso talento di Yildiz senza togliere certezze a una squadra che è inferiore all’Inter per qualità e organico, e quindi può inciampare con più facilità, ma ha riscoperto il gusto di lottare. E proverà a restare lassù fino alla fine. A Salerno l’obiettivo dei bianconeri sarà quello di non staccarsi da un’Inter che difficilmente rallenterà contro un Verona in disarmo. Il recupero di Lautaro, miglior giocatore dell’andata, dà una spinta in più alla capolista", aggiunge il quotidiano.