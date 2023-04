CdS – Inter, Inzaghi ha parlato con il gruppo: i concetti su cui ha insistito

Il destino dell’Inter è ancora tutto da scrivere. Questo, al di là di tutte le incognite, porta con sé una buona notizia. La sottolinea il Corriere dello Sport: “In mezzo a tante incertezze, almeno esiste una certezza, ovvero che l’Inter ha comunque il suo destino in mano: si tratta di andarselo a prendere, scendendo dalle montagne russe e trovando, finalmente, continuità anche in campionato. Nel giro di una settimana ci saranno già importanti risposte: domani il ritorno con il Benfica, domenica la trasferta in casa dell’Empoli e il 26 aprile l’altro ritorno con la Juventus, in Coppa Italia. Anche se con i portoghesi si potrà gestire il 2-0 del Da Luz, l’ideale sarebbe infilare tre vittorie".