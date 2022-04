Cesari: “Rigore Inter? È fallo, giusto farlo ripetere. Contatto Bastoni-Zakaria è in area”

L'ex arbitro ha commentato i tanti episodi avvenuti durante la gara tra Juventus e Inter diretta da Irrati

Piede destro di Morata su Dumfries e poi anche Alex Sandro va a toccare il giocatore dell'inter. Rigore che si può assegnare e poteva essere visto anche in campo. Poi il primo tiro di Calhanoglu viene parato, Irrati annulla per un presunto fallo del turco. De Ligt impatta il pallone, interferisce sull'azione per l'arbitro è fallo, ma assolutamente no. Si fa ripetere perché quando Calhanoglu batte De Ligt passa addirittura davanti a Irrati ed entra prima in area. Ha fischiato un presunto fallo di Calhanoglu, il Var ha usato una procedura corretta. C'è un fallo di Calhanoglu su De Ligt, ma il bianconero è entrato prima in area della battuta dell'interista.