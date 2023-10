GdS – Champions, Inter con consapevolezza diversa. Milan impressiona il dato sui gol

"L’anno scorso l’entusiasmo per i risultati poggiava soprattutto sulla strada scelta da Inter (finale), Milan (semifinale) e Napoli (quarti) per scalare la gerarchia. Ciascuno con le proprie caratteristiche, i tre club proponevano un calcio offensivo e coraggioso. Adesso l’impressione è che si sia fatto un passo indietro. Naturalmente non si può prescindere da una valutazione delle potenzialità dei nostri club e dei loro avversari. L’Inter, ad esempio, sta affrontando la Champions con una consapevolezza diversa, figlia della finale di Istanbul. Inzaghi viaggia verso gli ottavi gestendo bene la rosa (è primo anche in A) e dosando le energie: i sette punti sono arrivati con un filo di gas, quando ha avuto bisogno di accelerare l’Inter l’ha fatto risolvendo le partite".

"Del Milan impressiona lo zero alla voce dei gol segnati, che finisce soprattutto sul conto di Pioli e Leao, accomunati da una considerazione ormai indifferibile. Negli ultimi due anni Rafa ha effettuato quei miglioramenti naturali che alla sua età non dipendono da come si allena o da chi lo allena, ma semplicemente dalla sua maturazione. Leao è molto forte, ma non c’è nessuna novità reale nel suo calcio, non c’è stato un salto di qualità tattico, non ha ampliato il bagaglio. Fa sempre le solite cose: solo un po’ meglio e un po’ più spesso.

E qui entra in gioco Pioli. È possibile che un giocatore con quelle caratteristiche tagli così poco verso la porta? È possibile che la manovra del Milan non venga organizzata per trascinarlo in zona tiro? Mbappé ha dimostrato ancora come gli esterni offensivi fanno la differenza. E Pioli, oltre a evitare gli uno contro uno a campo aperto sulla propria trequarti, dovrebbe favorire il mutamento genetico di Leao: da campione divertente a fuoriclasse decisivo", analizza Gazzetta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.