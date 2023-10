L’Inter vede gli ottavi di Champions League: per i bookie una formalità, le quote

Si chiude con due vittorie e due sconfitte la terza giornata di Champions League per le formazioni italiane. Turno favorevole per Inter e Napoli, capaci di sconfiggere di misura rispettivamente Salisburgo e Union Berlino, risultati che permettono alle due squadre di vedere sempre più da vicino il passaggio del turno: per i nerazzurri – primi nel gruppo D al pari con la Real Sociedad e + 4 proprio sugli austriaci – la qualificazione agli ottavi è una formalità offerta a 1,05 dagli esperti di Better e Goldbet.