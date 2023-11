Champions, sorteggio ottavi lunedì 18 dicembre. Mondiale per Club? Milan fuori se esce

"Sorteggio lunedì 18 a Nyon. Le 16 qualificate saranno divise tra teste di serie (le 8 vincenti dei gruppi) e quelle di seconda fascia (le 8 seconde). No derby, no incontri tra chi viene dallo stesso gruppo, partita di ritorno a casa delle teste di serie. In prima fascia ci sono Bayern, Arsenal, Real Madrid, City (sicure), Barcellona (al 99%) e probabilmente Real Sociedad, Atletico e Borussia. Il “probabilmente” riguarda i gruppi delle italiane. Inter e Lazio devono battere Real Sociedad e Atletico per superarle, il pari le condanna al secondo posto. Il Napoli non può aspirare alla prima fascia. Per il Milan il secondo posto sarebbe da estasi. Gli accoppiamenti degli ottavi non saranno dei più semplici. Ma dall’anno scorso arriva un suggerimento: mai dire mai", ricorda La Gazzetta dello Sport.