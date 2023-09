Champions, l’inglese Oliver arbitra Real Sociedad-Inter: al VAR Attwell e Bebek

Sarà l'inglese Michael Oliver l'arbitro di Real Sociedad-Inter in programma mercoledì alle 21 alla Real Arena

Dopo la vittoria nel derby, l'Inter si appresta a giocare la sua prima partita del girone di Champions League. I nerazzurri affronteranno la Real Sociedad. Sarà l'inglese Michael Oliver l'arbitro di Real Sociedad-Inter in programma mercoledì alle 21 alla Real Arena a san Sebastian in Spagna.

Al VAR Stuart Attwell e Ivan Bebek. L'olandese Serdar Gözübüyük dirigerà, invece, l'esordio del Napoli in Champions League contro il Braga in Portogallo all' Estádio Municipal, mercoledì alle 21