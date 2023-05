Condò: “L’Inter chiama Istanbul, prenota ma non paga le camere. Terza vittoria non un caso”

Finito il primo round con l'Inter che ha battuto il Milan per 2-0 . Un primo tempo di grande qualità per la squadra di Inzaghi che ha permesso ai nerazzurri di indirizzare la gara. Nel post partita, negli studi di Sky Sport, ha parlato il giornalista Paolo Condò:

"L'Inter chiama Istanbul, prenota ma non paga ancora le camere. In 4 mesi è il terzo derby vinto dall'Inter. Non è un episodio, ma una tendenza accentuata nel 2023. Primo tempo assolutamente interista, c'è una perseveranza in questi derby da parte dell'Inter. Se vogliamo dare una speranza al Milan, dei sei tempi giocati contro l'Inter nel 2023 il migliore è stato il secondo i oggi.