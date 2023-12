Inter, De Vrij più avanti di Dumfries nel recupero. Il difensore rientra col Lecce, l’esterno…

Pavard sarà domani sera tra i convocati, ma non dovrebbe giocare dal 1'. Inzaghi aspetta anche i recuperi di Dumfries e De Vrij

In attesa di capire cosa arriverà dal mercato, dopo la notizia dell'operazione di Cuadrado, in casa Inter sperano di recuperare gli infortunati il prima possibile. Pavard sarà domani sera tra i convocati, ma non dovrebbe giocare dal 1'. Inzaghi aspetta anche i recuperi di Dumfries e De Vrij.