Garlando: “Inter, primo tempo inopportuno. Turnover? C’è modo e modo. Rimonta come vittoria”

Il primo tempo dell’Inter a Lisbona è parso inopportuno, per l’approccio e, ancora di più, per la scelta della formazione che ha dettato l’approccio molle. L’impegno di coppa è caduto tra due notevoli scontri diretti di campionato (Juve, Napoli)? A ottavi già conquistati, con la prospettiva di giocarsi il primo posto con la Real Sociedad nell’ultimo turno, l’incrocio con il Benfica conta poco? Ok, un po’ di turnover ci sta. Ma c’è modo e modo. Cambiarne 8 di botto permette ai titolari di riposare, ma mette in difficoltà le alternative che vorrebbero lucidare la propria candidatura, perché non è facile far bene in una squadra totalmente stravolta. Con qualche cambio per tempo, ci sarebbe stato turnover comunque, ma in una squadra più competitiva, con un’ossatura di titolari, le riserve avrebbero potuto rendere di più. Invece sono state travolte dal Benfica dell’ex amico Joao Mario che ne ha fatti 3. Il giovane Bisseck, sempre in affanno, diventa il simbolo di una squadra in bambola: 3-0. All’intervallo, i nerazzurri non rientrano in spogliatoio. Restano sul prato perché non devono ascoltare o parlare, devono solamente prendere coscienza di essere l’Inter, allo Stadio Da Luz, in Champions League.