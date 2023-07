GdS – Samardzic mezzala o regista? Inzaghi può ripetere la metamorfosi di Calhanoglu

"Il suo limite è la fase difensiva, Samardzic non ha ancora acquisito la cattiveria del recuperatore di palloni e ci pare che fatichi ad inseguire gli avversari. Samardzic è una mezzala di tecnica in purezza, Inzaghi dovrà lavorarci sopra per renderlo più reattivo nelle transizioni negative e in fase di non possesso palla. Come tutti i 10 naturali, il ragazzo ha la testa, la personalità e i mezzi per evolvere in regista. Inzaghi con lui può ripetere la metamorfosi di Calhanoglu".