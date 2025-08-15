Secondo quanto riportato dal Giornale, “Marotta e Ausilio hanno deciso di fare all-in su Lookman, a costo di "trascurare" la difesa dopo che è sfumato l'obiettivo Leoni (ieri le visite mediche col Li-verpool). I nerazzurri appaiono pronti settimana prossima a toccare quota 50 milioni per soddisfare le pretese dell'Atalanta, che nel frattempo ha in pugno Muniz (dal Fulham per 40 milioni come sostituto di Retegui) e sta cercando l'erede del nigeriano. La sensazione è che non appena la Dea avrà rintracciato il rimpiazzo di Lookman l'affare possa decollare. E finché Lookman continua a scartare tutte le altre soluzioni pa-ventategli (Atletico Madrid, Tottenham e Arsenal) l'Inter può essere ottimista”.