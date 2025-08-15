FC Inter 1908
L’Inter pensa a Kone, ma non abbandona Lookman. Settimana prossima potrebbe presentare una nuova offerta all’Atalanta
Il mercato dell’Inter si accende. Nell’attesa di risolvere la trattativa Lookman, il club nerazzurro si muove anche il centrocampo.

Secondo quanto riportato dal Giornale, “Marotta e Ausilio hanno deciso di fare all-in su Lookman, a costo di "trascurare" la difesa dopo che è sfumato l'obiettivo Leoni (ieri le visite mediche col Li-verpool). I nerazzurri appaiono pronti settimana prossima a toccare quota 50 milioni per soddisfare le pretese dell'Atalanta, che nel frattempo ha in pugno Muniz (dal Fulham per 40 milioni come sostituto di Retegui) e sta cercando l'erede del nigeriano. La sensazione è che non appena la Dea avrà rintracciato il rimpiazzo di Lookman l'affare possa decollare. E finché Lookman continua a scartare tutte le altre soluzioni pa-ventategli (Atletico Madrid, Tottenham e Arsenal) l'Inter può essere ottimista”.

Ecco perché la prossima settimana si preannuncia decisiva. Nel frattempo in viale della Liberazione valutano il mediano Konè, proposto da un intermediario per conto della Roma a caccia di denari per finanziare il mercato. Un affare che può decollare se i nerazzurri riuscissero a piazzare altrove Asllani e Zielinski. Su Konè, infatti, l'Inter non intende per ora dirottare il budget destinato al colpo Lookman”. 

