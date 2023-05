Il rossonero Gallinari: “Milan-Inter? Sono ottimista. Spero recuperi Leao”

"Tonali è di dove sono nato io. Per come si muove in campo e per l'atteggiamento che ha, è sicuramente un leader. Leao poi è impressionante, spero riusciremo a recuperarlo per la partita. Può diventare un vero campione, la differenza la fa l'aspetto mentale per trovare continuità. Ottimista per il derby? Io lo sono sempre. La vita è troppo breve per essere pessimisti".