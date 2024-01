Inter-Napoli, Al-Awwal Park sold out. Da Spalletti ai campioni del 2006: ecco i vip presenti

"Gli arabi ci conoscono bene, soprattutto l’Inter. Per la semifinale c’erano 20.767 persone a vedere Lautaro e compagni: più del doppio dei 9.762 di Napoli-Fiorentina e tanti arabi in maglia nerazzurra. E stasera sarà sold out, con la presenza di molti tifosi in arrivo dall’Italia grazie a diversi voli charter con destinazione Riad: andata e ritorno in 24 ore, con biglietto incluso. Pacchetti che sono andati a ruba. In fondo, quando in palio c’è una coppa, nessuno vuole mancare", scrive Gazzetta.