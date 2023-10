Inter, con la Roma baricentro non troppo alto. Ecco le richieste di Inzaghi ai braccetti

"La Roma è una squadra che non esagera con i rischi nella costruzione dal basso, sa quando uscire palla al piede e quando invece affidarsi al lancio lungo. E allo stesso tempo, la squadra di Mou sa come essere letale in contropiede, non solo con Lukaku, ma anche con El Shaarawy, favorito per giocare in coppia con Romelu. Ecco perché l’Inter dovrà essere brava a portare il pressing. Senza esagerare, senza spostare il baricentro troppo alto così da concedere metri dietro la linea difensiva. Mou non aspetta altro. Ecco perché i nerazzurri alterneranno momenti di pressione a momenti di attesa nella propria metà campo", analizza La Gazzetta dello Sport.