Inter-Roma, fischietti contro Lukaku: la moglie di Lautaro protegge la piccola Nina

La piccola Nina in tribuna per Inter-Roma

La moglie di Lautaro corre ai ripari

Clima incredibilmente rumoroso stasera a San Siro. Per questo motivo Agus Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, è corsa ai ripari e in tribuna ha protetto la figlia Nina facendole indossare un paio di cuffie. "Pronte", ha scritto sui social mostrando la foto della bimba in postazione per fare il tifo per papà Lautaro.