Inter senza Lautaro e Dimarco. Salteranno Lecce e Genoa: rientro previsto col Verona

"All’assenza di Lautaro - gli esami hanno confermato una piccola lesione, salterà anche Genova e tornerà contro il Verona il 6 gennaio - si è aggiunta ieri anche quella di Dimarco. Pure per l’esterno un problema muscolare all’adduttore: tempistica simile al capitano, out sia stasera sia col Genoa, appuntamento al 2024. Nel frattempo - è la speranza di Inzaghi - l’Inter avrà continuato a correre in campionato. Magari con i primi gol di Arnautovic, di sicuro sapendosi forte anche senza il “giocatore più forte della Serie A”, copyright Marotta. Il Lecce, oggi, vale una prima risposta. In ottica scudetto, certo. Ma pure in ottica mercato", scrive La Gazzetta dello Sport.