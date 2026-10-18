Protagoniste con un gol a testa per aprire e chiudere il match, anche Haley Bugeja e Michela Cambiaghi hanno commentato la vittoria contro il Parma. L'attaccante maltese ha realizzato il suo quinto gol stagionale, l'azzurra ha aperto il conto.

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Queste le loro parole ai microfoni di Inter TV:

Haley Bugeja: “La partita è stata dura, abbiamo fatto una buona prestazione segnando tre gol senza subirne, siamo felici per la vittoria e speriamo di continuare così. Al momento non guardiamo la classifica e le altre squadre, siamo focalizzate sul nostro gioco e sulle nostre partite, ogni gara conta e ogni punto è fondamentale, abbiamo un gruppo che può far bene quest'anno. Oggi ho sbagliato qualche gol davanti alla porta ma sono felice di aver segnato e aiutato la squadra, ora guardo avanti verso la prossima partita, l'inizio è stato buono ma ci sono tante partite davanti a noi e siamo concentrate sulla prossima: si guarda sempre avanti.”

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Michela Cambiaghi: “Vittoria importante per proseguire nel nostro percorso, volevamo proseguire in vetta e abbiamo conquistato tre punti. L'atteggiamento che abbiamo in campo è fondamentale, più riusciamo a creare occasioni più possiamo provare a vincere le partite, possiamo aumentare ancora di più l'efficacia. Sono contentissima di essere tornata a segnare in nerazzurro, era un momento che attendevo e per cui ho lavorato molto. Ogni partita è molto importante e va approcciata nel modo giusto, ogni punto pesa alla fine dell'anno.”