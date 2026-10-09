In vista della ripresa di campionato e Champions League, Cristian Chivu perde un elemento importante della rosa: Curtis Jones. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il giocatore inglese hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. L'inglese dovrà stare fuori circa un mese, come sottolinea Tuttosport, l’obiettivo derby, che si giocherà il 31 ottobre, sembra difficile.

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"Chivu aveva messo il nome di Jones tra quelli praticamente sicuri di partire dall’inizio, qualche cambio di formazione ci sarà, rispetto alle idee iniziali del tecnico. Il quale però ha tutta l’intenzione di attenersi al piano originale: dare spazio dall’inizio a chi è rimasto a lavorare in quel di Appiano e lasciare risposare chi ha faticato di più con le nazionali. Pertanto, la formazione nerazzurra dovrebbe vedere l’esordio tra i pali di Provedel, con Pavard e Carlos Augusto come braccetti difensivi, destro e sinistro. In mezzo alla retroguardia dovrebbe esserci inoltre Bisseck, tornato una settimana fa in Italia perché liberato (come pianificato) dalla Germania".

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"Sull’esterno sinistro è completamente recuperato Dimarco, mentre a destra sarà a disposizione per la prima volta Spence, ma è difficile che parta titolare: più probabile che Chivu scelga Luis Henrique. A centrocampo Barella dovrebbe essere regolarmente al suo posto, così come è quasi sicuro Mkhitaryan come altra mezzala. I dubbi sono in cabina di regia: Calhanoglu è favorito ma è rientrato solo a inizio settimana in gruppo dopo l’infortunio, mentre Zielinski ha giocato ben 346 minuti in nazionale. Non è da escludere del tutto un colpo di scena: che possa spuntarla Stankovic. Davanti un posto fisso lo prende Thuram, che dovrebbe essere accompagnato più da Bonny che da Pio Esposito - sempre che il buon Lautaro non spinga per essere schierato".

(Tuttosport)