Juve-Inter, Digos al lavoro per rintracciare i tifosi allo Stadium. Solo questione di tempo

Dopo quanto accaduto durante Juvents-Inter , il club bianconero si è messo a disposizione per rintracciare i tifosi che si sono resi protagonisti di episodi razzisti. Il club bianconero fornirà tutte le immagini che ha in possesso per rendersi utile nel punire i tifosi razzisti.

"Troveremo i colpevoli e saranno banditi dall’Allianz Stadium: è questo il succo della nota della Juventus il giorno dopo gli episodi di razzismo che si sono verificati durante la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Si tratta del codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, in sostanza le norme che regolano la vendita dei biglietti e degli abbonamenti alle gare e agli eventi organizzati dai bianconeri. Significa che la società può adottare provvedimenti nei confronti di soggetti responsabili di condotte violente e antisportive: in caso di «atteggiamenti discriminatori e denigratori o comunque offensivi su base razziale, etnica e territoriale, etnica, sessuale e religiosa». Perciò nel momento in cui gli autori del buu avranno un nome e un cognome, è facile immaginare che verranno banditi dallo Stadium, come è già successo in passato", riporta La Gazzetta dello Sport.