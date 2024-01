Lautaro, prima concreto poi romantico. E nel post Verona esanime e quasi commosso

"Questo nuovo Lautaro, più maturo e letale con Thuram a fargli da assistente, vola però più in alto dei cieli italiani. Con un rendimento di questo livello ormai insidia i big del Continente. La crescita arriva da lontano, visto che il Toro è uno dei soli tre giocatori capace di segnarne più di 15 gol in ognuno degli ultimi 4 campionati: assieme a lui, Mbappé e Kane, proprio i cannibali che per ora gli stanno davanti in questo 2023-24. L’inglese è a 21 centri in 15 gare di Bundesliga e il francese a 18 in 16 di Ligue 1. Ci sarebbe la sorpresa Guirassy dello Stoccarda, che ingolosisce il Milan, a quota 17, poi ecco Lautaro in solitaria. Se l’interista è riuscito a mettere finora alle spalle gente come Haaland, Salah e Bellingham, la sua telenovela deve proprio piacere in tutta Europa", aggiunge il quotidiano.