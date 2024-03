"Non c’è riposo per il Toro, almeno non dall’inizio. La gestione, semmai, arriverà a gara in corso. Ma neppure lui, neppure il numero 10, ha voglia di riposare. Si sente bene sotto ogni punto di vista. Ed è convinto che al suo fisico faccia meglio giocare che stare fermo. Ecco perché non è impossibile credere di riuscire a raggiungere Immobile e Higuain, ovvero i due giocatori che detengono il primato di gol di un solo campionato, 36 reti. Il Toro è una sentenza, 23 centri in 24 presenza, una gioia ogni 85 minuti: praticamente con lui titolare si parte da 1-0. Bello avere uno così. Bello tenerselo stretto, al punto di arrivare a gratificarlo con un rinnovo di contratto fino al 2028 da 8 milioni a stagione più ricchi bonus, molti dei quali legati anche agli introiti che i suoi stessi gol garantiscono al club", chiude Gazzetta.