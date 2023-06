Condò: “Lautaro diverso da Messi e Di Maria: mi viene in mente il Toro che…”

In studio a Sky Sport, Paolo Condò ha commentato la notizia dell’addio di Lionel Messi al PSG. E ha menzionato anche Lautaro Martinez , attaccante dell’Inter che il 10 giugno guiderà i nerazzurri nella finale di Champions League in programma a Istanbul.

“Di Maria alla Juventus, Messi al PSG, tanti argentini hanno lasciato indietro il campionato per vincere il Mondiale. Messi ha potuto farlo perché era al PSG, dove la squadra è nettamente più forte di tutte le altre. L’hanno fatto quasi tutti gli argentini, mi viene in mente Lautaro Martinez: lui non l’ha fatto invece”, le sue dichiarazioni.