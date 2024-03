Mkhitaryan 6,5 - Strappi che con l'Atletico non si erano visti. Mette il piede sull'azione del vantaggio, dà a Lautaro un pallone d'oro, è sempre sintonizzato sul match.

Dimarco 6,5 - Sostituito al 79', perché non è mica scritto in cielo il cambio di un esterno dopo un'ora. Sempre attivo, anche quando deve accorciare su Politano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.