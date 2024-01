La moglie di Skriniar: “Sento che a Parigi abbiamo più libertà e usciamo di più. A Milano…”

Milan Skriniar e Barbora Hroncekova fanno coppia fissa da diversi anni. Nell'estate del 2023 i due hanno deciso di sposarsi organizzando un matrimonio che in Slovacchia è stato definito come la "cerimonia dell'anno". "I preparativi sono durati un anno. Trattandosi di un matrimonio di tre giorni, vi hanno partecipato circa 60 fornitori, ovvero circa 150 persone. Abbiamo fatto mettere più di 6.000 fiori. Le ortensie sono arrivate dalla Colombia e le rose dall'Ecuador. I mobili e le decorazioni provenivano per lo più dalla Repubblica Ceca e i nostri ospiti hanno bevuto più di 600 caffè", ha detto alla rivista EMMA la moglie di Skriniar.

"Per me il momento più bello e potente è stata la cerimonia. È stata un mix di emozioni indescrivibile che rimarrà dentro di me per sempre. L'esperienza più grande è stata la cerimonia in chiesa e soprattutto quando aspettavo Barbora all'altare e la vidi entrare in chiesa", racconta l'ex difensore nerazzurro.