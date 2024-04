Serata esaltante per l'Inter in casa dell'Udinese. Sotto di un gol, i nerazzurri reagiscono e riescono a ribaltare il risultato e a portare a casa un'altra vittoria. Questi i migliori secondo La Gazzetta dello Sport:

Carlos Augusto 6,5 - Proprio come Bastoni in fase di costruzione va dentro e si veste da mezzala. È molto sfortunato sul gol, ma le colpe sono dei colleghi, non sue. Una rete gli viene pure annullata.