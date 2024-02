Intervistato da La Stampa, Arrigo Sacchi ha parlato della lotta scudetto e della crisi che sta attraversando la Juventus. L'ex tecnico individua nella mancanza di idee il problema principale del calcio italiano: "Nella musica è fondamentale lo spartito, nei film la trama e nel calcio il gioco: i fondatori lo concepirono come sport collettivo e offensivo, noi l'abbiamo trasformato in individuale e difensivo. Anziché puntare sulle idee, si acquistano bravi calciatori, e così i bilanci sono in rosso".

Dal generale al particolare: qual è la sua opinione sulla frenata improvvisa della Juventus?

«Non dico me l'aspettassi, ma era possibile che potesse accadere: non vedevo brillantezza, bellezza, innovazione e solo che in Italia, se vinci, sei bravo in ogni modo. Il fatto è che siamo una nazione di tattici, in tutti i settori e non solo in panchina: chi più chi meno, andiamo avanti con le furbate. Allegri è un bravo allenatore tattico, categoria che tende a imporsi punendo l'errore avversario, lo stratega cerca invece il successo attraverso la propria strategia. Per quanto mi riguarda, la vittoria senza merito non è vittoria».