Sanchez, altro che quarto attaccante. Chiaro fin dall’inizio con l’Inter e a Empoli…

"Il cileno era già stato chiaro all’arrivo con staff e allenatore: vuole non essere considerato in partenza solo un tappabuchi. Non a caso già a Empoli dovrebbe subito riprovare la sensazione di giocare dall’inizio. L’ultima volta in nerazzurro risale al 20 febbraio 2022, un anno e 7 mesi fa: l’Inter cadde in casa contro il Sassuolo e iniziò a complicare la (prima) caccia alla seconda stella", aggiunge il quotidiano.