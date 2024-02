"Il prossimo derby capiterà dopo il ritorno dei quarti di Champions ed Europa League e ci auguriamo che sia il Milan sia l’Inter siano ancora dentro le due eurocoppe. Nell’eventualità ci sarebbe par condicio , anche se la Champions si gioca il martedì e il mercoledì e l’Europa League il giovedì: l’Inter godrebbe di uno o due giorni di riposo in più. Niente sabato 20: la partita, presumiamo, verrebbe programmata per domenica 21 o in posticipo lunedì 22. Sia il Milan sia l’Inter sono fuori dalla Coppa Italia, le cui semifinali di ritorno sono in calendario il 23 e 24 aprile. Da discutere l’orario, anche per ragioni di ordine pubblico.

Nella storia della Serie A a girone unico, dal 1929-30, non è mai accaduto che uno scudetto sia stato assegnato in coda a un derby di Milano. Saremmo davanti a qualcosa di inedito e di inesplorato. È vero che Milan e Inter si sono affrontate per tre volte nella fase a eliminazione diretta della Champions, nottate ad altissima tensione in cui non è accaduto nulla di irrimediabile, se non nel 2005 l’interruzione per lancio di fumogeni della curva Nord, oltre al petardo che colpì Dida, il portiere rossonero. Quelle sei gare però, per quanto importanti, non valsero alcun trofeo. E il derby del 1977 in finale di Coppa Italia, 2-0 per il Milan, non è paragonabile a un derby che per l’Inter può valere lo scudetto della seconda stella".

"Come se non bastasse, nel prossimo derby sarà il Milan a giocare in casa, il che alzerebbe la temperatura. Il derby di Milano è civile per tradizione, i tifosi si sfottono e poi tornano a casa senza scadere nella violenza, però l’evento sarebbe eccezionale e esigerebbe misure eccezionali. In uno stadio a prevalenza milanista, come reagirebbero i tifosi rossoneri davanti a quelli nerazzurri in festa? Immaginiamo che Prefettura e Questura si augurino un epilogo diverso, che l’Inter vinca il 20° scudetto prima, per esempio Inter-Cagliari del 13-14 aprile, o dopo, Inter-Torino del 27-28 aprile. Una delle ultime ipotesi è suggestiva: Sassuolo-Inter del 5 maggio a Reggio Emilia, salvo anticipi. La seconda stella il 5 maggio sanerebbe l’orribile 5 maggio interista del 2002, lo scudetto sfumato a Roma contro la Lazio e vinto dalla Juve al fotofinish. E poi a Reggio Emilia il Milan si è appuntato sul petto il suo 19° scudetto, nel 2022, con l’Inter seconda e beffata", aggiunge il quotidiano.

