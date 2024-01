Sensi, sempre più vicino al Leicester. E c’è un aneddoto legato alla Supercoppa…

Stefano Sensi potrebbe lasciar e presto l'Inter. Il viaggio a Riad e la vittoria in Supercoppa potrebbe essere stato l'ultima avventura stagionale in nerazzurro. Maresca spinge per averlo il prima possibile e col Leicester sembra tutto ormai definito.

"Sensi è a un passo dal Leicester: nelle prossime ore si dovrebbe sbloccare definitivamente la cessione del centrocampista. Curiosità a margine: non fosse arrivato il gol di Lautaro in extremis contro il Napoli, proprio Sensi (e non Bisseck, evidentemente) sarebbe entrato in campo per tirare uno dei rigori della serie", rivela La Gazzetta dello Sport.