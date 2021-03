Zazzaroni: “Inter, Zhang non dà stabilità. Io tra i più apprezzati da Moratti e…”

Il focus sulle ultime novità relative al gruppo Suning sul Corriere dello Sport di oggi

Non soltanto riflessioni su Inter-Genoa nell'editoriale di oggi di Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport. Il direttore del quotidiano capitolino si è soffermato anche sulle ultime novità che riguardano Suning, a partire dallo stop alle attività del Jiangsu: "Non posso pensare che gli Zhang, attesi in questo mese da scadenze pesanti, trattino l’Inter come lo Jiangsu: imparagonabile una realtà che ha (aveva) sette anni con una, prestigiosissima, che martedì 9 ne compirà 113. Le rassicurazioni fornite ultimamente dal Gruppo sono tuttavia poco convincenti - immagino che il giovane Steven stia facendo l’impossibile per concludere l’esperienza con uno scudetto e non lasciare macerie".