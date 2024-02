"Per intendersi: non siamo nella situazione di Dumfries, l’olandese che – non è un mistero per nessuno – potrebbe partire in estate, tanto è vero che in quel ruolo è già stato acquistato Buchanan. Zielinski è invece pensato come rinforzo di un reparto che numericamente perderà Klaassen, oltre a Sensi. E che, va detto, farà i conti anche con un Mkhitaryan che ha da poco compiuto 35 anni. È giusto, dunque, che l’Inter guardi oltre. E, poi, un’occasione come Zielinski a costo zero, se c’è la possibilità, va colta a prescindere. Del resto, lavorare d’anticipo è diventata la specialità dell’Inter. Ausilio lo avrebbe fatto anche con Djalò, se il giocatore avesse accettato di andare in prestito da qui fino a giugno. Perché le vittorie si programmano, non sono frutto del caso", riporta il quotidiano.