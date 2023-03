Zoppo (ex collegio sindacale Juve): “Sbeffeggiata, volevano approvare il bilancio senza…”

Maria Cristina Zoppo - si legge sul Corriere della Sera - racconta di essersi sentita in una circostanza «quasi sbeffeggiata», altre volte «colpita e attaccata, per qualcosa che Juventus stessa aveva fatto»: la ex componente del collegio sindacale stava semplicemente tentando di svolgere al meglio le attività di controllo. A proposito della non conformità del bilancio al 30 giugno 2022 dichiara: «Era la tempesta perfetta. Da settembre in poi c’è stata un’escalation di momenti di gestione societaria su cui io non riuscivo più a capire perché ci si volesse incanalare in un processo di valutazione di poste di bilancio oggettivamente poco condivisibile». La grave mancanza del cda della Juve? Approvare un progetto di bilancio «senza avere contezza dell’esito dell’attività del revisore», che presenterà rilievi. Motivo? «Perché accettare questi rilievi, è una mia conclusione, avrebbe potuto sgonfiare tutta la linea difensiva in sede penale». Il consiglio vuole spostare l’assemblea, ma «senza alcun impegno o previsione» di rivedere i conti: «su questo punto è iniziato lo scontro, il challenge con il cda». C’era il rischio di eventuali sanzioni sportive: «Al collegio sindacale non interessava nulla questo, perché se un bilancio è non corretto, è non corretto». La Zoppo parla anche di avvocati con un peso significativo e della richiesta del collegio di modificare il bilancio per le manovre stipendi.