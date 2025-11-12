Le parole dell'agente del capitano del Napoli a proposito di quanto sta avvenendo in casa azzurra nelle ultime settimane

Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 18:46)

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo e Politano, è intervenuto a Radio Crc per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra: "Situazione Napoli? Cerchiamo di fare chiarezza ed evitiamo allarmismi, il Napoli è stato primo in classifica per un po’ di tempo, oggi è a due punti dalla prima ed è ancora in corsa in Champions League. Sicuramente gli azzurri stanno vivendo un momento di difficoltà come lo hanno avuto tutte le squadre italiane a partire dall’Inter.

La situazione della classifica del Napoli è migliore di tante squadre come Atalanta e Lazio che sono lontane dalla vetta. In questi tre mesi il Napoli ha vissuto momenti positivi e momenti negativi con cali e prestazioni insufficienti. Può capire nell’arco di una stagione, ma dire che il percorso del Napoli fin qui è stato negativo, non è corretto. Purtroppo nella nostra città c’è poco equilibrio e molto allarmismo.

Leggo di gente che inventa fantasie e crea allarmismo. Dobbiamo essere sereni e avere fiducia in questa squadra. Si poteva sicuramente fare di più, ma questo non giustifica tutte queste critiche che non giovano e non portano benefici all’ambiente azzurro. Nelle ultime ore sono circolate delle notizie su una possibile lite tra i giocatori e l’allenatore. A tutti, a partire dai giornalisti, dico: basta con queste fantasie".