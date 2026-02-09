Cagliari, Angelozzi: “Palestra è il miglior laterale destro d’Europa”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ai microfoni di DAZN ha parlato dei gioielli del club sardo prima del calcio d'inizio della gara con la Roma di stasera. In particolare, si è sbilanciato sul laterale accostato anche all'Inter per il futuro nelle ultime settimane. Questo il pensiero del dirigente:

"Per me Palestra è il miglior laterale destro d'Europa. Kilicsoy si è ambientato, è un attaccante che farà parlare di sé. Rodriguez pure diventerà un calciatore importante".