Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ai microfoni di DAZN ha parlato dei gioielli del club sardo prima del calcio d'inizio della gara con la Roma di stasera. In particolare, si è sbilanciato sul laterale accostato anche all'Inter per il futuro nelle ultime settimane. Questo il pensiero del dirigente:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Cagliari, Angelozzi: “Palestra è il miglior laterale destro d’Europa”
serie a
Cagliari, Angelozzi: “Palestra è il miglior laterale destro d’Europa”
Il pensiero del direttore sportivo del Cagliari a proposito del laterale accostato anche all'Inter nelle ultime settimane
"Per me Palestra è il miglior laterale destro d'Europa. Kilicsoy si è ambientato, è un attaccante che farà parlare di sé. Rodriguez pure diventerà un calciatore importante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA