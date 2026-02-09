FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Atalanta-Cremonese 1-0 diretta LIVE: raddoppiano i nerazzurri

serie a

Serie A, Atalanta-Cremonese 1-0 diretta LIVE: raddoppiano i nerazzurri

Serie A, Atalanta-Cremonese 1-0 diretta LIVE: raddoppiano i nerazzurri - immagine 1
I nerazzurri reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro la Juventus ospitano la squadra di Davide Nicola
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Atalanta-Cremonese è il primo dei due match di Serie A in programma questo lunedì. La squadra di Palladino cerca conferme dopo la vittoria netta in Coppa Italia contro la Juventus in settimana. I grigiorossi invece vogliono uscire dal momento negativo delle ultime settimane. Qui l'aggiornamento live dell'incontro.

Serie A, Atalanta-Cremonese 1-0 diretta LIVE: raddoppiano i nerazzurri- immagine 2
BERGAMO, ITALY - FEBRUARY 05: Berat Djimsiti of Atalanta celebrates with teammates after the team's victory during the Coppa Italia Quarter-Final match between Atalanta BC and Juventus FC at the New Balance Arena on February 05, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Cremonese: fuori Scamacca, c’è Bonazzoli
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Lazio: dal 1′ Thuram e Tavares, tutte le scelte

© RIPRODUZIONE RISERVATA