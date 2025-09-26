Numeri e curiosità sul match previsto per sabato 27 settembre alle ore 20,45: tutto sulla sfida di Serie A

Alessandro De Felice Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 00:02)

Inizia il conto alla rovescia per la prossima gara dei nerazzurri: dopo la vittoria in casa contro il Sassuolo, l’Inter torna in campo per la quinta giornata di Serie A dove i nerazzurri affronteranno il Cagliari in trasferta. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 27 settembre alle ore 20:45.

I NUMERI DEL CAPITANO

Lautaro Martinez e il Cagliari: il capitano nerazzurro vanta delle ottime statistiche contro i sardi. I rossoblù sono la sua vittima preferita in Serie A: 11 gol in 11 presenze, una media di un gol a partita. Nell'ultima sfida, giocata a San Siro lo scorso aprile, il numero 10 nerazzurro ha messo a segno il gol del 2-0 con un delizioso tocco sotto.

BARELLA E IL CAGLIARI

Contro il suo passato, Barella vive sempre emozioni speciali. Con il Cagliari ha disputato le prime 100 gare in Serie A, segnando 7 reti. In maglia nerazzurra ha preso parte a 7 gol contro i rossoblù (1 gol e 6 assist in 8 presenze), più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione.

DIMARCO AL TOP

Gol e assist, Federico Dimarco continua a essere una delle armi offensive più pericolose per la squadra di Chivu. Nelle ultime cinque stagioni, il numero 32 interista è il difensore che ha preso parte a più gol in Serie A: 35 (16 marcature e 19 passaggi vincenti).

Dopo un assist contro la Juventus e una rete contro il Sassuolo, il classe '97 potrebbe essere coinvolto in un gol in tre presenze di fila per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il periodo tra agosto e settembre 2023.

