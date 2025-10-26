“Io so che c’è stato un intervento dei vertici arbitrali dopo la scorsa giornata, una riunione: si è detto stop rigorini. Non sono andati a vedere il rigore su Conceicao e Bernardeschi perché l'indicazione arrivata molto forte è basta rigorini. "Non dovete andare a rivedere tutto". Questa è stata l'indicazione. E da questo nasce il casino.