serie a

A Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato delle grandi polemiche arbitrali di questo weekend di Serie A
Alessandro Cosattini Redattore 

A Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato delle grandi polemiche arbitrali di questo weekend di Serie A.

Io so che c’è stato un intervento dei vertici arbitrali dopo la scorsa giornata, una riunione: si è detto stop rigorini. Non sono andati a vedere il rigore su Conceicao e Bernardeschi perché l'indicazione arrivata molto forte è basta rigorini. "Non dovete andare a rivedere tutto". Questa è stata l'indicazione. E da questo nasce il casino.

La reazione è stata quella vista in questa giornata: il Var non è praticamente mai intervenuto. E gli arbitri in questa giornata hanno fatto un sacco di casino”.

