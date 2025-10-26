A Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato delle grandi polemiche arbitrali di questo weekend di Serie A.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Caressa: “Gli arbitri questo weekend hanno fatto un casino! So che c’è stata una riunione e…”
serie a
Caressa: “Gli arbitri questo weekend hanno fatto un casino! So che c’è stata una riunione e…”
A Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato delle grandi polemiche arbitrali di questo weekend di Serie A
“Io so che c’è stato un intervento dei vertici arbitrali dopo la scorsa giornata, una riunione: si è detto stop rigorini. Non sono andati a vedere il rigore su Conceicao e Bernardeschi perché l'indicazione arrivata molto forte è basta rigorini. "Non dovete andare a rivedere tutto". Questa è stata l'indicazione. E da questo nasce il casino.
La reazione è stata quella vista in questa giornata: il Var non è praticamente mai intervenuto. E gli arbitri in questa giornata hanno fatto un sacco di casino”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA