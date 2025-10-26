Marelli: “Manca un rigore per la Juve: ‘step on foot’ di Gila su Conceicao”

Momenti di grande tensione durante Lazio-Juventus. La squadra di Igor Tudor ha avuto un'occasione in attacco con Francisco Conceiçao, che è stato fermato da Gila ma l'arbitro non ha interrotto il gioco. Manca un rigore per la Juve, come spiegato da Luca Marelli a DAZN.
Momenti di grande tensione durante Lazio-Juventus: manca un rigore per i bianconeri secondo Luca Marelli
“Questo è calcio di rigore per step on foot: il piede sinistro di Gila va sul piede destro di Conceiçao”, ha spiegato Marelli. Il Var tuttavia non è intervenuto: niente rigore per la Juve per arbitro e Var appunto.
