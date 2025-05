Caso Ultras, la Lega Serie A chiede danni per quasi mezzo mln

Sono arrivate quest'oggi le richieste di pena per gli ex capi di Curva Nord e Curva Sud nell'ambito dell'inchiestaDoppia Curva portata avanti dal tribunale di Milano. E nei documenti si legge della richiesta da parte della Lega Serie A, per mano dell'avvocato Salvatore Pino, di un risarcimento danni - come parte civile e per danni di immagine - per un totale di 475 mila euro a carico dei tifosi di Inter e Milan.