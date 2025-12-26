I centrocampisti più preziosi della Serie A secondo il noto sito Transfermarkt. In testa c’è un giocatore dell’Inter, sono tre i nerazzurri nella top 10 del campionato italiano.
fcinter1908 serie a Centrocampisti più preziosi in Serie A: un interista primo davanti a Koné e McTominay! La top 10
serie a
Centrocampisti più preziosi in Serie A: un interista primo davanti a Koné e McTominay! La top 10
I centrocampisti più preziosi della Serie A secondo il noto sito Transfermarkt: in testa c'è un interista, ecco la top 10