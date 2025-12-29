L’11 gennaio a San Siro ci sarà Inter-Napoli. Il clima è già rovente dopo le ultime dichiarazioni di Antonio Conte prima e Cristian Chivu poi. Ecco cosa c’è davvero dietro secondo la Gazzetta dello Sport.
