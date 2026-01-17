“A nome della Lega Serie A esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso". Così Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, si è unito al cordoglio dei club per la scomparsa del presidente della Fiorentina,Rocco Commisso.
serie a
Commisso, il cordoglio della Serie A. Simonelli: “Uomo di energia e passione”
"Un uomo di straordinaria energia e passione, che ha saputo legare la propria storia imprenditoriale e umana al mondo del calcio con grande generosità. Da Presidente della Fiorentina, ha portato avanti un progetto ambizioso e coraggioso, ideato e costruito un centro sportivo all'avanguardia. Sempre mosso da un amore autentico per i colori viola e da un forte senso di responsabilità verso la città di Firenze e i suoi tifosi", si legge nella nota diramata.
"Alla moglie Catherine, ai figli e a tutta la famiglia Commisso rivolgo le più sentite condoglianze, unendomi al dolore di chi, in Italia e negli Stati Uniti, ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne la visione, i valori e l'impegno costante per lo sviluppo del nostro calcio", conclude Simonelli.
(Fonte: Lega Calcio)
