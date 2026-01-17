"Chi parla di “fuorigioco dubbio” mistifica. Oggi il fuorigioco non può essere dubbio: o è fuorigioco o non lo è. Mettere in discussione il SAOT significa voler alimentare complottismi e caciara che non aiutano il Napoli. Il problema del Napoli è un altro ed è enorme. È una grande squadra che ha battuto tutte le big del campionato, ma poi si è impantanata contro squadre che si chiudono. Non riesce ad attaccare le difese schierate: il giropalla è lento, non ci sono inserimenti, sovrapposizioni, sovraccarichi, cambi di gioco efficaci, uno contro uno.