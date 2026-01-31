1 di 3

Antonio Conte è un fiume in piena dopo Napoli-Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Persino il capitano infortunato? C’è poco da dire. Torniamo sempre allo stesso discorso, di mettere partite su partite e far giocare giocatori che per tanti motivi dovresti far riposare. Questo tipo di infortunio è frutto sicuramente di un trauma, anche a me è successo. Giocando comunque tante partite non fai altro che ammazzare questi ragazzi e ammazzare il calcio. O si cambia il numero della rosa, perché ora ci sono restrizioni sul vivaio.

Noi abbiamo una rosa striminzita perché non abbiamo giocatori del vivaio e quelli che ci sono vogliono andare via. Le rose devono essere allargate, altrimenti è un suicidio. Sembra che Di Lorenzo si sia rotto il ginocchio in maniera grave, è una cosa molto brutta. Sapete cosa rappresenta per noi. Quest’anno tutto si può dire tranne che ci stiamo lamentando davanti agli infortuni. Stiamo subendo infortuni gravi, non di due settimane. Fai poi fatica a mettere una pezza, ma noi lo stiamo facendo.

Ai ragazzi devi dire sempre grazie. Oggi abbiamo perso un pezzo da 90 che le ha giocate tutte e doveva giocarle tutte. In panchina anche oggi non è che avessi chissà quali soluzioni, eravamo 13. Non capiscono i club che è come il cane che si morde la coda: partecipare a competizioni con più partite per prendere soldi è effimera come cosa. Devi comprare più giocatori e spendere più soldi a quel punto. Se non lo capiscono, il calcio va in una cattiva direzione. Non parlo del Napoli, ma dei calciatori in generale. Mi dispiace che l’associazione calciatori si giri dall’altra parte e sia d’accordo con Lega, Federazione e Uefa. E’ assurdo, mi dispiace. Lo dico da ex giocatore. Olivera mi dà più garanzie di Beukema, punto e basta.