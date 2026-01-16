Si chiude con un pareggio l'anticipo del venerdì della 21a giornata di Serie A all'Arena Garibaldi tra Pisa e Atalanta.
Durosinmi risponde a Krstovic: Pisa-Atalanta termina 1-1 all’Arena Garibaldi
Si chiude con un pareggio l'anticipo del venerdì della 21a giornata di Serie A all'Arena Garibaldi tra Pisa e Atalanta
Dopo un primo tempo praticamente dominato dalla squadra di Gilardino, chiusosi però sullo 0-0, la ripresa è più combattuta. Ma, quando la gara sembra avviata sullo 0-0, all'83' arriva la rete di Krstovic che fa assaporare i tre punti agli uomini di Raffaele Palladino. Non è finita, però, perché appena quattro minuti dopo il nuovo acquisto del Pisa, Durosinmi, trova la rete dell'1-1 che chiude il match.
Un punto che serve a poco a entrambe: il Pisa resta penultimo a quota 14 punti, mentre l'Atalanta rallenta nella corsa all'Europa e ora è settima a 32.
