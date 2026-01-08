Nessuno come Federico Dimarco in Europa per chance create. Primo posto per l'interista, ieri a segno nella sfida di Parma.
Dimarco ha raggiunto quota 14 occasioni create nei top-5 campionati europei: nessuno come lui.
