La notizia era nell'aria ma ora è anche arrivata l'ufficialità: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa e prende il posto di Vieira, esonerato dopo un avvio negativo.
UFFICIALE – Genoa, scelto il post Vieira: è Daniele De Rossi, il comunicato
La presentazione ai media con Diego Lopez, Chief of Football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì
Ecco il comunicato del Genoa che annuncia De Rossi:
"Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.
La presentazione ai media con Diego Lopez, Chief of Football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori"
