Infortunio Dybala, l’esito degli esami: c’è lesione, i tempi di recupero

L'ìattaccante argentino si è fermato nel corso della sfida di San Siro tra Milan e Roma: rischia un mese di stop

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado. L’attaccante argentino ha già iniziato la terapia presso il centro sportivo di Trigoria, dove sarà seguito quotidianamente dallo staff medico della Roma per impostare il programma di recupero e valutare i tempi di rientro.