Giornata di esami per Paulo Dybala. Dopo l’infortunio durante l’esecuzione del calcio di rigore sbagliato in Milan-Roma, l’argentino si è sottoposto ad esami strumentali questa mattina.
Infortunio Dybala, l'esito degli esami: c'è lesione, i tempi di recupero
Infortunio Dybala, l’esito degli esami: c’è lesione, i tempi di recupero
L'ìattaccante argentino si è fermato nel corso della sfida di San Siro tra Milan e Roma: rischia un mese di stop
Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado. L’attaccante argentino ha già iniziato la terapia presso il centro sportivo di Trigoria, dove sarà seguito quotidianamente dallo staff medico della Roma per impostare il programma di recupero e valutare i tempi di rientro.
Secondo le prime stime, Dybala dovrebbe fermarsi per circa 3-4 settimane, prima di rientrare in gruppo e tornare a disposizione di Gasperini.
L’iter prevede 10-12 giorni di terapia e fisioterapia, prima del lavoro sul campo intorno alla terza settimana.
